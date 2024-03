Arriva spant kort geding aan om busstaking in Twente te voorkomen

Streekvervoerder Arriva heeft een kort geding aangespannen, met als doel om een staking komende dinsdag van buschauffeurs in Twente te voorkomen. Dat kort geding dient maandagmiddag. Vakbond FNV kondigde donderdag aan dat chauffeurs van Arriva op 12 maart het werk neerleggen, omdat ze de werkdruk te hoog vinden.

Volgens directeur Ghislaine Aarts van Arriva ligt er inmiddels een akkoord met de ondernemingsraad over onder meer de pauzes en op- en afstaptijden van de chauffeurs. In de gesprekken met de vakbonden staan nu nog twee punten open, die het volgens Arriva niet rechtvaardigen om te gaan staken. “We vinden het onacceptabel dat de vakbond een grote groep reizigers dupeert voor deze twee onderwerpen waar eerder al over gesproken is en waarvoor we ons maximaal inzetten”, aldus de maatschappij.

Arriva vervoert dagelijks zo’n 30.000 reizigers in de regio Twente. De maatschappij verzorgt het busvervoer in onder meer Almelo, Enschede en Hengelo, en de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Arriva nam deze ov-concessie eind vorig jaar over van Keolis.