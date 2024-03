DENK tegen komst Israëlische president naar opening museum zondag

DENK-leider Stephan van Baarle is tegen de ontvangst van de Israëlische president Isaac Herzog zondag bij de opening van het Holocaust Museum. Van Baarle stelt in een tweet op X dat de president bijdraagt aan oorlogsmisdaden in Gaza, waar de Israëlische troepen veel burgerslachtoffers maken in de strijd tegen Hamasstrijders. “Onze Koning mag niet naast hem gaan staan. Herdenken, ja. Maar niet met dit kwalijke figuur die persoonlijk bommen heeft ondertekend die op Gaza vallen.”

Van Baarle heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Hij wil dat het demissionaire kabinet Herzog uit Nederland weert en hem tot persona non grata benoemt. De partij vindt dat Herzog niet in Nederland hoort te worden ontvangen, behalve als dat betekent dat hij zich gaat verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om mogelijke opruiing tot of aansturing op genocide. En als hij dit weekend toch in Nederland komt, vraagt Van Baarle zich af of hij kan worden gearresteerd op grond van de Wet internationale misdrijven. De DENK-leider wil nog voor het weekend antwoord op zijn vragen.

Koning Willem-Alexander zal ondanks een oproep van een koepel van moskeeën om af te zien van zijn aanwezigheid, toch gaan, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Ook demissionair premier Mark Rutte zal bij de opening zijn en in de marge daarvan een gesprek hebben met Herzog en met de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen. Met Herzog zal hij de humanitaire situatie in Gaza bespreken, zo heeft de RVD aangekondigd.