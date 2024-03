Inspectie: als zorg in orde is, maakt vorm verpleeghuis niet uit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich geen zorgen over de opkomst van commerciële verpleeghuizen in Nederland. “Het maakt ons niet uit wat de bedrijfsvorm of de organisatievorm van een verpleeghuis is. Het maakt niet uit of een verpleeghuis groot of klein is, of deel uitmaakt van een keten. Zolang geld dat voor zorg bedoeld is naar de zorg gaat en de kwaliteit van de zorg puik in orde is, maakt het ons niet uit dat er aandeelhouders zijn”, zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

De inspectie reageert op een onderzoek van het ANP, waaruit blijkt dat het aantal commerciële verpleeghuizen de afgelopen jaren flink is gestegen. Tien jaar geleden waren er bijna honderd van zulke zorginstellingen, nu zijn het er meer dan vijfhonderd.

De inspectie houdt toezicht op de commerciële verpleeghuizen, net als op andere zorginstellingen. “Wij kijken naar de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Of er voldoende personeel is en of er voldoende gekwalificeerd personeel is. Of het personeel de wensen en behoeften van bewoners kent. Of informatie goed wordt bijgehouden in dossiers, of de overdracht goed verloopt.”

Onder meer ANBO-PCOB wijst erop dat commerciële verpleeghuizen zich richten op ouderen die veel dingen zelf nog kunnen doen en die weinig zorg nodig hebben. Die instellingen houden niet altijd rekening met specialistische zorg die mensen soms nodig hebben, zegt de ouderenbond. De inspectie zegt daarover: “In bijvoorbeeld een kleine villa kun je wonen tot de zorgvraag zwaarder wordt. Als bewoners dementeren en het huis die zorg niet kan bieden, letten we erop dat de villa zorgt dat de bewoners ergens anders terechtkunnen.”