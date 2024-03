Kabinet stuurt waarschijnlijk nog tweede marineschip naar Rode Zee

Naast Zr. Ms. Tromp is Nederland van plan nog een tweede marineschip naar de Rode Zee te sturen om daar de internationale scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Houthi’s uit Jemen. Het gaat om het logistieke ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman, zei demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie vrijdag na de ministerraad.

In de ministerraad is gesproken over een bijdrage van de Karel Doorman aan de EU-missie Aspides in de Rode Zee. Daar moeten nog “de laatste details” van worden geregeld, zei Ollongren. De Doorman zal ingezet worden om andere schepen van de EU-missie bij te staan. Defensie kijkt naar een inzet van eind april tot eind augustus, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

De Tromp gaat bijna een maand lang deelnemen aan de door de Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian. Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrekt zaterdag voor een half jaar durende wereldreis uit Den Helder en moet eind maart in de Rode Zee aan de slag gaan.

Het fregat zal alleen verdedigend optreden, benadrukte Ollongren. Het zal geen doelen op land in Jemen gaan bestoken. De Houthi’s hebben de afgelopen maanden al meer dan veertig commerciële en marineschepen aangevallen met drones en raketten. Ze willen zo de Palestijnse zaak in Gaza te steunen.

De Tromp wordt volgens het kabinet ingezet in een “hoog geweldsspectrum”. Maar het schip met een bemanning van zo’n tweehonderd is gespecialiseerd in luchtverdediging en kan zich goed beschermen. Mocht het toch misgaan dan zijn er beperkte medische faciliteiten aan boord. Er wordt nog gekeken naar ziekenhuizen voor eventuele hulp.

Het kabinet wil met de inzet een bijdrage leveren aan het bevorderen van de vrije doorvaart en bescherming van de scheepvaart. De verwachting is dat de Houthi’s niet snel zullen stoppen met hun acties. Door de inzet is het “voorstelbaar” dat de dreiging tegen Nederlandse schepen in eerste instantie eerder toeneemt dan afneemt.

“Zolang de Houthi’s de capaciteiten hebben om aanvallen uit te voeren en zeer waarschijnlijk zolang de Gaza-oorlog voortduurt en mogelijk nog daarna, lopen (ook) Nederlandse schepen in deze wateren het risico doelwit te worden van aanvallen”, staat in de Kamerbrief. Ook lopen Nederlandse belangen zoals diplomatieke posten vermoedelijk een hoger risico op geweld door Houthi’s of hun sympathisanten.