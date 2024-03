Koepel: commercieel verpleeghuis niet ten koste van anderen

De opkomst van commerciële verpleeghuizen mag niet ten koste gaan van andere ouderen die ook zorg nodig hebben. Dat zegt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. De koepel reageert op onderzoek van het ANP, waaruit blijkt dat het aantal commerciële instellingen voor ouderenzorg in de afgelopen tien jaar is vervijfvoudigd, van bijna honderd naar ruim vijfhonderd.

Volgens ActiZ is er behoefte aan zulke vormen van ouderenzorg. “Ook gedurende het werkzame leven wonen mensen gevarieerd van huur tot koop en van villa tot flat. Deze behoefte aan verscheidenheid zet zich ook na een werkzaam leven voort.” Maar, voegt ActiZ eraan toe, dit mag er niet toe leiden dat anderen minder mogelijkheden voor zorg hebben. “Passende zorg of ondersteuning moet ook beschikbaar zijn voor mensen die minder draagkrachtig zijn of een minder groot netwerk hebben.”

De koepel kijkt daarvoor ook naar het volgende kabinet. Dat moet helpen om het personeelstekort tegen te gaan door het aantrekkelijker te maken om in de ouderenzorg te werken. “De komende tien jaar gaat een derde van de zorgmedewerkers in de ouderenzorg met pensioen, terwijl het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, toeneemt”, aldus ActiZ. Ook moet het nieuwe kabinet volgens de organisatie kijken naar meer passende woonvormen voor ouderen. “De krapte op de woningmarkt en het gebrek aan seniorenhuisvesting maakt dat de mogelijkheden voor het verhuizen van ouderen naar passende huisvesting klein zijn.”