Meer plek voor Oekraïense vluchtelingen in opvang

Gemeenten hebben meer plek gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Er zijn momenteel 420 bedden direct beschikbaar voor de opvang van Oekraïners die nu aankomen in Nederland. Dat is de grootste marge sinds januari. Eind februari waren er nog ongeveer 170 bedden vrij.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijdag de recentste cijfers gepubliceerd. Die gaan over de situatie eind vorige week. Noodopvanglocaties hadden op dat moment 90.980 bedden, waarvan 90.560 in gebruik waren. Dat komt neer op een bezettingsgraad van 99,8 procent.

Vergeleken met een week eerder zijn er 130 nieuwe bedden beschikbaar gekomen. Het aantal “bedden in gebruik” is juist met 120 gedaald. Het is niet bekend waar deze mensen naartoe zijn gegaan.

In de Jaarbeurs in Utrecht is een centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, een zogeheten hub. Die zit vol, de voordeur is voorlopig dicht. Eerder was het aanmeldpunt bij de RAI in Amsterdam gesloten.

De nieuwe cijfers doen de deur van de Oekraïnehub in de Jaarbeurs nog niet weer openen. Daarvoor wil de Veiligheidsregio Utrecht eerst een “realistisch perspectief op voldoende plekken in het land” hebben, aldus een woordvoerster. Vooralsnog is ze weinig optimistisch. “Er is nauwelijks uitzicht op nieuwe plekken de komende maand. Er komen er wat bij, maar andere locaties sluiten weer.”

De veiligheidsregio wil ook dat de plekken waar mensen naartoe gaan voor de langere termijn onderdak bieden. Dat betekent geen crisisnoodopvangplekken voor een week in bijvoorbeeld een gymzaal, maar locaties als scholen of kantoren waar mensen langer kunnen blijven, duidt de woordvoerster. In het land is aan gemeenten dan ook gevraagd zo efficiënt mogelijk met ruimte om te gaan. “Als ergens één of twee mensen bijpassen, horen wij dat heel graag.”