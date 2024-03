Moskeeën over opening Holocaustmuseum: geef Herzog andere rol

De samenwerkende moskeekoepels in Nederland, verenigd in K7, vragen het Nationaal Holocaustmuseum om de Israëlische president Isaac Herzog komende zondag een andere rol te geven. Eerder riepen de meer dan tweehonderd moskeeën koning Willem-Alexander al op Herzog zondag niet te ontvangen bij de opening van het museum.

“Idealiter zou Herzog helemaal niet zijn uitgenodigd”, reageert de woordvoerder van K7. “Nu hij toch is uitgenodigd, hopen we dat de koning hem niet ontvangt. Het zou mooi zijn als het museum zelf een beweging maakt, de opzet van de dag wijzigt en Herzog niet zo’n prominente rol geeft.” Volgens K7 is het ongepast dat Willem-Alexander Herzog ontvangt. “Zo iemand staat wel naast onze koning”, verwijst de woordvoerder naar Herzog. “Hij is ook ons staatshoofd.”

De Rijksvoorlichtingsdienst liet donderdag desgevraagd weten dat Willem-Alexander ondanks de oproep van de moskeeën bij de opening aanwezig is. Dit omdat het museum “van grote betekenis en nationaal belang” is.

Volgens K7 is Herzog “zeer omstreden”. De moskeeën verwijzen daarbij onder meer naar eind 2023 toen Herzog de tekst “Ik vertrouw op je” op een granaat schreef die afgevuurd werd op het dichtbevolkte Gaza.

Op het Waterlooplein is zondag een demonstratie aangekondigd vanwege de komst van Herzog. Een van de deelnemers is de Joodse organisatie Erev Rav, die eerder betrokken was bij sit-ins voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza. Ook mensenrechtenorganisatie The Rights Forum, die onder meer opkomt voor de rechten van Palestijnen, liet weten het niet eens te zijn met de komst van de Israëlische president.