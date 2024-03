Nationale ombudsman: derde rapport over Q-koorts was echt nodig

Een derde rapport over hetzelfde onderwerp, dat maakt de Nationale ombudsman niet vaak. Maar het vrijdag gepresenteerde rapport over de impact van Q-koorts op het leven van patiënten was echt nodig, stelde ombudsman Reinier van Zutphen bij de presentatie ervan in Den Bosch. De aanbevelingen in twee eerdere rapporten bleven liggen, maar Van Zutphen denkt dat de aanhouder wint.

In deze rapportage gaat het om de patiënten en hun verhalen. Q-koortspatiënten voelen zich niet gesteund. Volgens de ombudsman is het zaak dat zij weer perspectief krijgen. “Als je besmet bent geraakt en chronisch ziek bent, heb je daar elke dag last van. En je familie en vrienden ook. De verhalen van de mensen die dwingen tot actie. We kunnen perspectief bieden. Begin met de vragen: wat heb je nodig, iemand die voor je zorgt, iemand die de gordijnen elke dag opendoet.” Hij houdt bijvoorbeeld gemeenten voor die als eerste in contact komen met een Q-koortspatiënt nu de kans te pakken om goed aan de slag te gaan.

Van Zutphen wees erop dat Q-koorts “mensen bij toeval is overkomen”. Hij vraagt de overheid excuses te maken, “zodat deze mensen weten dat de overheid zich hun lot aantrekt”. “Overheid maak je welgemeende excuses. Niet omdat je gezorgd hebt voor de besmetting, maar omdat je er niet was toen dat zo hard nodig was.”