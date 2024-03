Noodverordening bij Maastricht Airport om actie zaterdag

De Limburgse gemeente Beek heeft een noodverordening afgekondigd rond het vliegveld Maastricht Aachen Airport. Dit in verband met een aangekondigde demonstratie daar zaterdag. De verordening gaat zaterdag in om 09.00 uur en geldt tot middernacht.

Met die maatregel – voor onder meer de Vliegveldweg en de Europalaan – hebben politie, Koninklijke Marechaussee en buitengewoon opsporingsambtenaren meer mogelijkheden om te handhaven. Het vliegveld waarschuwt alvast op zijn site reizigers om rekening te houden met extra reistijd en oponthoud.

Extinction Rebellion heeft een “massa-actie” aangekondigd op de Vliegveldweg bij de luchthaven. De organisatie maakt bezwaar tegen privéjets, waarvan Maastricht Aachen Airport er volgens XR veel faciliteert. Zo komt vermoedelijk een aantal belangstellenden voor de kunstbeurs TEFAF in Maastricht dezer dagen met een privévliegtuig.

De maatregelen zijn getroffen in overleg met de lokale vijfhoek (burgemeesters Beek en Meerssen, politie, Koninklijke Marechaussee en Openbaar Ministerie).

Uit solidariteit met XR komen 24 organisaties met een steunverklaring. Daarin staat dat ook zij tegen privévliegtuigen zijn “die tijdens de TEFAF in groten getalen zullen landen op Maastricht Aachen Airport”. Volgens hen tonen “diverse onderzoeken aan dat rijke mensen een veel grotere ecologische voetafdruk hebben. Privéjets stoten per passagier vijf tot veertien keer meer CO2 uit dan een gemiddelde lijnvlucht. Vliegen in een eigen klein vliegtuig is een vervuilende hobby van de rijken.” De ondertekenaars zijn onder meer milieu- en dierenwelzijnsorganisaties, politieke fracties en natuur- en klimaatclubs.