Putters wil vier partijen maandag en dinsdag in alle rust spreken

Kim Putters wil onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB maandag en dinsdag “in alle rust en vertrouwelijkheid” spreken op het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Daarom is de informateur niet van plan om die dagen vragen van journalisten te beantwoorden. “We zitten echt een paar stappen voor mijn deadline en de eindstreep”, verdedigt hij zijn keuze.

De informateur komt uiterlijk volgende week donderdag met zijn eindverslag. Aan het begin van de week heeft hij voor het eerst een gezamenlijk gesprek met de vier leiders van de partijen. Tot nu toe heeft hij de onderhandelaars alleen individueel of in koppels gesproken. De keuze om nu pas een gezamenlijk gesprek te organiseren, past in het plan dat Putters voor zichzelf heeft gemaakt om in korte tijd “een vruchtbare politieke samenwerking” in gang te zetten.

De slotconclusie dat de vier partijen verder kunnen onderhandelen om een kabinet te vormen, wil Putters nog steeds niet trekken. “Daar heb ik ook echt nog een aantal gesprekken voor nodig met de fractievoorzitters.” Hij denkt dat de kans op slagen groter is als dat gebeurt buiten de hectiek van het Tweede Kamergebouw, waar zijn werkkamer is en hij de onderhandelaars normaal gesproken uitnodigt.

Hoe de onderlinge chemie is en de verhoudingen liggen aan de formatietafel, wil Putters omwille van vertrouwelijkheid niet zeggen. Hij belooft hier meer over te zeggen in zijn verslag.

Alleen de partijleiders zijn vanaf maandagmiddag uitgenodigd, zegt Putters, en dus niet hun secondanten. De informateur heeft “geen idee” of de betrokkenen in de villa blijven slapen.