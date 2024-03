Recordaantal anonieme tips over drugs en gezochte personen

Tipgevers hebben ook vorig jaar veel meegedacht met opsporingsonderzoeken. Een recordaantal van bijna 1800 meldingen werd gedaan na een oproep in een opsporingsprogramma of andere opsporingsberichten van de politie. Ook is er niet eerder zoveel gemeld over drugshandel op straat en vanuit woningen. Dat meldt Meld Misdaad Anoniem, waar tips binnenkomen.

Dit onafhankelijke meldpunt voor anonieme tips stuurde vorig jaar ruim 20.000 binnengekomen meldingen door naar de politie en andere opsporingsinstanties. Dat was 8 procent meer dan het jaar daarvoor, maar wel minder dan tijdens de coronajaren. Door de tips zijn zeker 3120 verdachten opgespoord en zijn ook 1255 wapens van straat gehaald, zegt Meld Misdaad Anoniem. Ruim de helft van de 20.328 meldingen had betrekking op drugs. Ze gingen bijvoorbeeld over import via havens, drugslabs en (straat)handel.

Het afgelopen jaar kreeg het meldpunt 1770 meldingen over mensen die gezocht werden voor ernstige delicten zoals overvallen, geweldsdelicten, schietpartijen of brandstichting. Daders worden vaak herkend na beelden in bijvoorbeeld Opsporing Verzocht, regionale opsporingsprogramma’s of politieoproepen.

Mede door de anonieme tips kwam de politie op het spoor van verdachten na brandstichting bij een tankstation in Tilburg, een vechtpartij in een café in Asten, een steekpartij op de Leidsekade in Amsterdam, een mishandeling op een festival in Assen, maar ook na winkeldiefstallen en woningovervallen. Zo waren tips belangrijk bij de identificatie van een minderjarige verdachte van een woningoverval in Den Haag. Daarbij werden twee bejaarde zussen met een vuurwapen bedreigd en vastgebonden met tiewraps. Anonieme meldingen speelden ook een rol bij de veroordeling van daders van ernstige delicten.