Van Ooijen snapt zorgen om komst president Israël naar museum

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Oorlogsgetroffenen) snapt de zorgen die in Nederland leven over de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Tegelijkertijd snapt hij ook dat het museum er voor heeft gekozen Herzog uit te nodigen. “De Holocaust is onherroepelijk verbonden aan het enorme aantal Joden dat is vermoord”, zei Van Ooijen voorafgaand aan de ministerraad.

De Holocaust “is natuurlijk onherroepelijk ook verbonden aan de geschiedenis van de staat Israël”, zei Van Ooijen. In dat licht is het begrijpelijk dat Herzog bij de opening van het museum aanwezig wil zijn.

De opening van het Holocaust Museum gebeurt “natuurlijk in een heel bijzonder tijdsgewricht”, zei Van Ooijen. Toch wil de bewindsman vooral de nadruk leggen op het feit dat er zondag “iets heel bijzonders gaat gebeuren. We gaan op deze manier echt de Holocaust op een permanente plek herdenken in Nederland en dat hebben we nog niet eerder gedaan.”