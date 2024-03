Automobilist op de vlucht ramt politiewagen en raakt voetganger

Een bestuurder van een auto heeft vrijdagavond tijdens een politie-achtervolging in Amsterdam een politiewagen geramd. Ook raakte de bestuurder een voetganger. Uiteindelijk is de vluchtende bestuurder gecrasht in de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost. De drie inzittenden werden aangehouden. Een 20-jarige Amsterdammer zit zaterdag nog vast, meldt de politie.

Agenten gaven de auto vrijdagavond een stopteken op de Sarphatistraat ter hoogte van een tankstation. Daarop ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor, waarna meerdere politiewagens de achtervolging inzette. Daarbij ramde de bestuurder een van de politiewagens. Ter hoogte van de Zeeburgerstraat raakte de automobilist een voetganger, die daar liep met een fiets aan de hand.

De bestuurder crashte rond 21.25 uur nadat hij een verkeersbord omver had gereden en de macht over het stuur verloor, waarna de auto over de kop vloog. Tijdens de aanhouding hebben agenten hun wapen getrokken en gericht op de inzittenden van het voertuig. De drie verdachten, tussen de 20 en 24 jaar oud, zijn na aanhouding overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.

De politie onderzoekt waarom de bestuurder op de vlucht sloeg en is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het vluchtende voertuig. Ook is de politie op zoek naar de geraakte voetganger.