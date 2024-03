In een bedrijfsverzamelgebouw in Almere Haven woedt in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt om het vuur op industrieterrein De Steiger te bestrijden en probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar het deel waarin een autobandenbedrijf zit, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is onbekend. Er zijn geen meldingen over gewonden.