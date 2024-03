Meer dan 2000 asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel

In Ter Apel hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst in twee weken meer dan het toegestane maximumaantal van 2000 mensen de nacht doorgebracht. Afgelopen nacht sliepen er 2002 personen in het aanmeldcentrum, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Vorige maand bepaalde de rechter dat er maximaal 2000 mensen mogen verblijven in Ter Apel, op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per dag. Het is de derde keer dat het toegestane maximum is overtreden. De dwangsom moet worden betaald aan de gemeente Westerwolde, waar het centrum staat.