TEFAF nu ook open voor publiek

De 37e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht is vanaf zaterdag open voor iedereen. De afgelopen twee dagen was het evenement al te bezoeken door genodigden, zoals vertegenwoordigers van musea. Er werd meteen al flink gehandeld. Kopers nemen hun aanwinsten echter niet meteen mee, ze laten ze daar tot en met 14 maart, als de beurs sluit.

Schier ontelbare objecten en kunstwerken zijn er te zien voor wie een kaartje koopt. Het aanbod komt uit alle tijden, bijvoorbeeld een Romeinse grafurn uit de 1e eeuw, en soms nog maar net gemaakt.

Beroemde namen zijn op de TEFAF de gewoonste zaak van de wereld. Zo is er van Salvador Dalí een werk(je) waarin je de vroegere Amerikaanse president Lincoln, maar ook een werk van Johannes Vermeer kunt zien, “Double Image with the Appearance of a Vermeer Figure in the Face of Abraham Lincoln”. Maar je kunt er ook een beeld inslaan van Auguste Rodin of een schilderij van Pablo Picasso.

Er staan zo’n 270 exposanten uit ruim twintig landen op de beurs, achttien van hen zijn er voor het eerst. De beurs is deze keer enkele dagen korter, nog acht dagen in plaats van elf. Veel deelnemers vonden de TEFAF aan de lange kant. Er worden circa 50.000 belangstellenden verwacht.