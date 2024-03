Weekend lang geen treinen van en naar Den Haag Centraal

Station Den Haag Centraal is het hele weekeinde niet bereikbaar per trein. Van en naar het station rijdt geen enkele trein vanwege werkzaamheden. Reizigers kunnen het station nog wel per tram, bus en RandstadRail bereiken.

Spoorbeheerder ProRail werkt onder meer aan de bovenleidingen, treinbeveiliging, kabels en leidingen. Ook wordt er spoor vernieuwd. Den Haag Centraal is een van de drukste stations van het land.

De werkzaamheden vallen samen met de CPC Loop. Aan dat hardloopevenement doen jaarlijks zo’n 35.000 mensen mee. Deelnemers die met de trein reizen, kunnen op Den Haag HS of Laan van NOI overstappen naar andere vormen van openbaar vervoer. Ook kunnen ze wandelen richting de start van het hardlopen.