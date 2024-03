Amnesty staat met borden langs route Israëlische president

Actievoerders van Amnesty International staan met borden op verschillende plekken in de buurt van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Ze zijn gericht aan de Israëlische president Herzog, die mogelijk via die route naar het museum reist. Vlak bij het museum, op de Plantage Middenlaan, is een bord op een paal geplakt, met daarop de tekst ‘Detour, To International Criminal Court’ met een pijl die een andere route aanwijst.

Ook op de Weesperstraat en bij museum Nemo staan actievoerders van Amnesty International met borden. “We staan hier om president Herzog als hij hier aankomt te wijzen op het feit dat hij verantwoording moet afleggen voor wat er in Gaza gebeurt”, zegt een woordvoerder. “Het is heel cru dat hij nu juist in deze tijd dit museum opent. Daarom willen we hem deze boodschap meegeven.”

Amnesty heeft er bewust voor gekozen niet in de buurt van het Nationaal Holocaustmuseum te demonstreren. “We demonstreren niet tegen het museum, we zijn juist heel blij dat het er komt.”

Zaterdag deed de Joodse antizionistische organisatie Erev Rav aangifte tegen de Israëlische president Isaac Herzog bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De organisatie vraagt het ICC onder andere om een arrestatiebevel tegen Herzog uit te vaardigen.