Amsterdam brengt wegafzettingen aan rond Holocaustmuseum

De opening van het Nationaal Holocaustmseum in Amsterdam is omgeven met uitgebreide veiligheidsmaatregelen. In alle vroegte zijn medewerkers van de gemeente Amsterdam begonnen met het aanbrengen van wegafzettingen.

Koning Willem-Alexander opent het museum zondag rond het middaguur. Hij houdt een toespraak in de Portugese Synagoge en krijgt daarna een rondleiding in het museum aan de Plantage Middenlaan.

De Israëlische president Isaac Herzog woont de opening bij. Om zijn komst zijn protesten aangekondigd. Een van de demonstrerende organisaties, de Joodse organisatie Erev Rav, roept op de president aanstaande zondag “te arresteren voor het aanzetten tot genocide op de Palestijnen”.

Behalve de koning zijn ook demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (Cultuur en Media) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij de opening aanwezig.