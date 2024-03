Demonstratie afgelopen, ook ME vertrekt van Waterlooplein

Vrijwel alle demonstranten zijn vertrokken van het Waterlooplein in Amsterdam. Een verslaggever van het ANP ziet dat ook de ME vertrekt.

Rond 14.15 uur riep de ME de demonstranten op het gebied te verlaten. Een aantal van hen ging daarop op de grond zitten. Inmiddels is de grootste groep weggelopen in de richting van Koninklijk Theater Carré aan de Amstel.

Eerder was er al sprake van schermutselingen toen demonstranten op busjes van de ME klommen, die daar waren neergezet om te voorkomen dat ze in de buurt van het Mr. Visserplein konden komen. Ze werden door ME’ers met wapenstokken van de busjes geslagen.

De demonstranten protesteerden rond de opening van het Nationaal Holocaustmuseum tegen de komst van de Israëlische president Isaac Herzog. Een groep van zo’n tweehonderd demonstranten had zich verzameld bij een rij ME-busjes, die moest voorkomen dat de demonstranten vanaf het Waterlooplein verder trokken naar het Mr. Visserplein.