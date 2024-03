Eerste demonstranten verzamelen zich op Waterlooplein Amsterdam

Twee uur voor de opening van het Nationaal Holocaustmuseum door koning Willem-Alexander hebben de eerste demonstranten zich verzameld op het Waterlooplein in Amsterdam, ziet een verslaggever van het ANP. Het gaat om een groepje van zo’n twintig mensen. Ze demonstreren daar tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog bij de opening van het museum.

Een van de deelnemende organisaties is Erev Rav. Deze joodse organisatie was eerder betrokken bij sit-ins voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza.