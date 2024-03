Groepen demonstranten bij Holocaustmuseum dagen elkaar uit

Groepen demonstranten dagen elkaar uit voor de deur van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Een groep Palestina-aanhangers roept er leuzen als ‘Shame on you’ naar een tiental pro-Israël-demonstranten in het vak ernaast. Die zwaaien op hun beurt uitdagend met Israëlische vlaggen, ziet een verslaggever van het ANP.

In het vak van de pro-Israël-demonstranten hangt een spandoek met daarop foto’s van mensen die op 7 oktober zijn ontvoerd. De politie komt tussen beide partijen om de gemoederen te bedaren.

De demonstranten protesteren tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Inmiddels is het museum geopend door koning Willem-Alexander. President Herzog en premier Mark Rutte krijgen er een rondleiding.