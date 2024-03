Israëlische president Herzog komt aan bij Portugese Synagoge

De Israëlische president Isaac Herzog is aangekomen bij de Portugese Synagoge in Amsterdam. Minister-president Mark Rutte is inmiddels ook bij het gebedshuis. Rutte ontvangt onder anderen Herzog en later koning Willem-Alexander in de Ma’amad, de regentenkamer van de synagoge.

Op het Waterlooplein demonstreren zo’n duizend mensen tegen de aanwezigheid van Herzog. De betogers willen om 13.00 uur zoveel mogelijk geluid maken. Rond die tijd komt Herzog weer naar buiten na de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.