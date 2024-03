Bij de afzetting van de ME tussen het Waterlooplein en het Mr. Visserplein in Amsterdam is het tot een confrontatie gekomen tussen ME en demonstranten. Verschillende demonstranten klommen daar op de politiebusjes die als afzetting waren neergezet. De ME heeft ze daar met wapenstokken vanaf geslagen, ziet een verslaggever van het ANP.

De demonstranten protesteren tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.