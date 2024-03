Het openingsprogramma van het Nationaal Holocaustmuseum is begonnen in de Portugese Synagoge in Amsterdam. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Nationaal Holocaustmuseum, had als eerste het woord.

Schrijver benoemde in zijn toespraak de aanval van Hamas op 7 oktober, “de oorlog die erop volgde” en sprak zijn zorgen uit over “het toenemend antisemitisme”. Volgens Schrijver onderschrijft het Holocaustmuseum het belang van respect en het maken van onbaatzuchtige keuzes.