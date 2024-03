Organisatie annuleert Feminist March, ‘sfeer is onvoorspelbaar’

De Feminist March in Amsterdam die zondagavond om 19.00 uur zou beginnen is afgelast. Een woordvoerder laat weten dat de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd kan worden. De organisatie stelt dat de ME eerder op de dag geweld heeft gebruikt bij een demonstratie op het Waterlooplein, waar een protest was tegen de komst van de Israëlische president Isaac Herzog naar de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Ook kampte de organisatie met een capaciteitsprobleem.

“We vinden de sfeer erg onvoorspelbaar in de stad”, zegt de woordvoerder. De organisatie stelt dat de politie een onveilige sfeer heeft gecreëerd voor kwetsbare groepen om hun stemmen te laten horen. “We maken ons in het bijzonder zorgen over de veiligheid van het Palestijnse blok dat aan het front van de mars zou moeten lopen”, is te lezen op de website van Stichting Feminist March. Ook liepen er voorgaande jaren veel kinderen mee, zegt de woordvoerder. “Die wil je niet blootstellen aan potentiële risico’s.”

De woordvoerder zegt ook dat de organisatie kampt met een capaciteitsprobleem, doordat sommige vrijwilligers die aan ‘crowdcontrol’ zouden doen zich hebben afgemeld. “Die combinatie van factoren maakt dat we helaas moeten besluiten de mars te annuleren”, aldus de woordvoerder. Wanneer een eventuele volgende Feminist March plaatsvindt, is nog niet bekend. “We kijken samen met onze partners naar andere opties.”