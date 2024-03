Piet Heintunnel in Amsterdam dicht door storing

De Piet Heintunnel in Amsterdam kampt met storingen. De tunnel is daarom voorlopig dicht, meldt de gemeente.

Zaterdagmiddag was er eerst sprake van een brandmelding in een van de technische ruimtes. Uit voorzorg ging de tunnel dicht, maar korte tijd later weer open. Nog weer later was er opnieuw storing en ging de tunnel opnieuw dicht. Zaterdagavond laat liet de gemeente weten dat er bij werkzaamheden in de buurt een kabel is geraakt waardoor de bediening van de Piet Heintunnel is uitgevallen. Voorlopig kan er geen verkeer doorheen.

De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met de ringweg A10 Oost en geldt als hoofdader van het hoofdstedelijke wegennet.