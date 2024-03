Rutte roept iedereen op naar Nationaal Holocaustmuseum te gaan

Demissionair premier Mark Rutte roept iedereen op om naar het Nationaal Holocaustmuseum te gaan, dat zondag werd geopend door koning Willem-Alexander in aanwezigheid van onder anderen nabestaanden. Rutte was er ook bij, maar was niet een van de sprekers tijdens de openingsceremonie in de nabijgelegen Portugese Synagoge.

Op X schrijft hij na afloop: “Een plek waar de donkerste bladzijde in onze geschiedenis tot leven komt. Vandaag is het Nationaal Holocaustmuseum geopend door de Koning. Het museum staat op de plek waar tienduizenden Joden naartoe werden gebracht om te worden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Als je op deze historische plek loopt, voel je wat er gebeurd is.”

Het museum is gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool. De naastgelegen crèche werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt als plaats waar Joodse kinderen werden verzameld en gedeporteerd. De directrice van de crèche Henriëtte Pimentel hielp honderden kinderen ontsnappen, onder meer via de school.

Volgens Rutte maakt dit museum “ons bewust van wat de vernietigende gevolgen kunnen zijn van onverdraagzaamheid en antisemitisme. De nazi’s vermoordden bijna zes miljoen Joden, Roma en Sinti. Van de Joodse bevolking in Nederland werd driekwart vermoord. In navolging van de Koning roep ik iedereen op om hier naartoe te gaan, en neem je naasten mee. Omdat we nooit klaar zijn met leren van wat toen gebeurd is. En om waakzaam te blijven in het hier en nu.”

Rutte gaat niet in, ook niet desgevraagd, op de ophef en protesten die er waren bij het museum door de komst van de Israëlische president Isaac Herzog. Later op de dag heeft Rutte nog gesprekken met Herzog en met de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen. Beiden hielden een toespraak in de synagoge.