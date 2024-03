Rutte sprak met president Israël over humanitaire situatie Gaza

Demissionair premier Mark Rutte heeft zondag aan het begin van de avond in Den Haag een gesprek gehad met president Isaac Herzog van Israël. Dat gebeurde op zijn ministerie enkele uren na de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Daar waren demonstraties tegen de komst van Herzog vanwege de oorlog in Gaza, waarbij veel Palestijnse burgers om het leven komen.

Rutte had ook een gesprek met de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen die eveneens bij openingsceremonie was en een toespraak hield.

Na afloop van de gesprekken was er geen persmoment georganiseerd waarbij media vragen kunnen stellen. Rutte hield het bij een berichtje op X. “Met Van der Bellen sprak ik onder meer over de oorlog in Oekraïne en over verschillende Europese dossiers. In mijn gesprek met president Herzog kwamen naast onze historische banden uiteraard ook de huidige situatie in Israël en de Palestijnse gebieden aan de orde en onze grote zorgen over de humanitaire situatie in Gaza.”