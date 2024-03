Schilderij Vincent van Gogh op TEFAF is verkocht

Het schilderij Kop van een oude boerin met witte muts van Vincent van Gogh, dat te koop werd aangeboden op de kunst- en antiekbeurs TEFAF, is verkocht. Dat heeft de verkoper bevestigd aan een verslaggever van het ANP. Het schilderij was te koop voor vijf miljoen dollar (4,57 miljoen euro) en die prijs is er ook voor betaald.

De nieuwe eigenaar is volgens de verkoper een particulier met een privémuseum buiten Europa. Dat museum is wel toegankelijk voor publiek. Welk museum dat precies is wil de verkoper niet zeggen, omdat het aan de nieuwe eigenaar is om dat bekend te maken. Wel wilde de verkoper kwijt dat de nieuwe eigenaar een nachtje over de aanschaf van het schilderij wilde slapen.

Het schilderij Kop van een oude boerin met witte muts is vermoedelijk geschilderd in 1884. Het schilderij is 63 bij 48 centimeter groot.