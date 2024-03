Voorzitter Bondsraad: herinnering Holocaust levend houden

We moeten de herinnering aan de Holocaust samen levend houden, zei de Duitse Bondsraadvoorzitter Manuela Schwesig, mede namens Bondspresident Frank-Walter Steinmeier, tijdens de openingsplechtigheid van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam.

“Op een steenworp afstand hiervandaan is het theater van waaruit Joden uit Nederland werden gedeporteerd naar de concentratiekampen en hun dood”, aldus Schwesig. “Duitsers waren hiervoor verantwoordelijk. Vandaag is het onze verantwoordelijkheid om de herinnering levend te houden en er alles aan te doen om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Schwesig deed in haar speech verder een oproep om “overal in Europa” haat en racisme te blijven bestrijden. “Er is geen plaats in onze samenleving voor antisemitisme.”