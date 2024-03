Yeşilgöz vindt uitjouwen Holocaust-overlevenden ‘extreem pijnlijk’

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz hoopt dat “zoveel mogelijk” mensen het net geopende Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam gaan bezoeken. En dan “inclusief degenen die het nodig vonden om Holocaust-overlevenden uit te jouwen terwijl ze de Portugese Synagoge uitkwamen of het museum in gingen”, laat ze weten op X. “Een ware gotspe, extreem pijnlijk en onnodig. We mogen nooit vergeten wat de Joodse Nederlanders is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De bewindsvrouw was zondag aanwezig bij de openingsceremonie door de koning. Nabij het museum en de synagoge waar de ceremonie plaatsvond, waren vele honderden demonstranten die hun woede toonden over de komst van de Israëlische president Isaac Herzog. Zij houden hem medeverantwoordelijk voor het Israëlische geweld in Gaza, waarbij sinds begin oktober al meer dan 30.000 Palestijnse burgers zijn omgekomen en zeker 70.000 anderen gewond geraakt.

De bewindsvrouw en VVD-leider wijst erop dat “het museum een plek is waar de Jodenvervolging centraal staat. Het herdenken van deze gruweldaden uit het verleden herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om menselijke waardigheid en vrijheid te beschermen. Bijzonder om bij de opening te zijn en te kunnen zien hoe open en eerlijk het verhaal hier wordt verteld.”