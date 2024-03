Antwerpse politie pakt weer vijf jonge Nederlandse drugs-uithalers

In de Antwerpse haven zijn weer vijf jonge Nederlandse drugs-uithalers opgepakt. De tieners waren op zoek naar cocaïne, denkt het Belgische Openbaar Ministerie.

Drie verdachten werden in de nacht van donderdag op vrijdag ingerekend toen ze over een prikkeldraadhek probeerden te klimmen. Zij zijn 14, 17 en 18 jaar oud. Op dezelfde kade werden in de nacht van zondag op maandag twee andere Nederlanders van 14 en 19 opgepakt. Ze gingen ervandoor, maar de politie kreeg hen met hulp van een speurhond toch te pakken en vond daarbij ook cocaïne.

De drugsbendes die de laatste jaren in Antwerpen aan een imperium bouwen, zetten steeds jongere ‘uithalers’ in. Zij worden ook vaak in Nederland geworven. De tieners kunnen grof geld verdienen door voor de bendes gesmokkelde drugs uit ontscheepte containers te halen.