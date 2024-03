Bijna vijfhonderd mensen bezoeken op eerste dag Holocaustmuseum

Bijna vijfhonderd mensen hebben maandag een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Het museum werd zondag officieel geopend en was maandag voor het eerst toegankelijk voor publiek. De eerste bezoeker kreeg een warm welkom met een bos bloemen, vertelt een woordvoerder van het museum.

Alle tickets waren in de voorverkoop al uitverkocht, maar het museum had ook nog wat kaarten achter de hand voor mensen die niet vooraf hadden geboekt en aan de deur kwamen. Ook de komende dagen zitten veel tijdsloten al vol. Volgens de woordvoerder is de eerste dag goed verlopen. “Het is mooi om het museum in bedrijf te zien en te kunnen constateren dat de interesse er is.” De reacties van de bezoekers zijn bijzonder, zegt hij. “Mensen zijn geraakt door de persoonlijke verhalen.”

De eerste dagen is er ook ’s avonds nog een programma. Zo zijn maandagavond Holocaustoverlevenden en hun families uitgenodigd. Het museum verwacht zo’n tweehonderd mensen, van wie er volgens de woordvoerder veel op een bepaalde manier hebben bijgedragen aan het museum, bijvoorbeeld door hun verhaal te delen of een object te schenken.

Het Nationaal Holocaustmuseum werd zondag geopend door koning Willem-Alexander. Ook de Israëlische president Isaac Herzog was erbij. Zijn komst leverde veel kritiek op en leidde tot protesten van mensen die zijn aanwezigheid niet gewenst vonden vanwege de oorlog in Gaza. Het Joods Cultureel Kwartier, waar het museum onder valt, meende echter dat Herzog onder meer de Nederlandse Holocaustoverlevenden vertegenwoordigt die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël emigreerden om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.