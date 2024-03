Boijmans koopt Stilleven met aardappels van Van Gogh

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft het schilderij Stilleven met aardappels van Vincent van Gogh kunnen kopen. De kunstenaar maakte dit in de winter van 1886 op 1887 in Parijs. Het is “een scharnierpunt in de ontwikkeling van Vincent van Gogh: van de donkere Brabantse schilderijen naar de in Frankrijk geschilderde kleurenpracht”, licht museumdirecteur Ina Klaassen toe.

Het schilderij was al ruim veertig jaar in de collectie en ook in het museum te zien, maar dan als bruikleen. “Het risico van een bruikleen is – zeker bij een beroemdheid als Vincent van Gogh – dat het werk teruggevorderd zou kunnen worden of verkocht, mogelijk naar het buitenland. Met de aankoop is verzekerd dat deze Van Gogh behouden blijft voor de Collectie Nederland”, aldus Boijmans, dat nu zeven Van Goghs rijk is.

Naar verluidt was het schilderij van een Nederlandse particulier die al verkoopplannen had. De Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, de VriendenLoterij, particuliere donateurs, bedrijven en nalatenschappen maakten de veiligstelling voor Nederland nu mogelijk. Over het aankoopbedrag zwijgt het museum tot nog toe.

Van Gogh schreef zijn broer Theo over het schilderij, vertelt Boijmans. ” Aan zijn broer Theo schreef hij dat hij aardappels en de textuur ervan zo wilde weergeven, dat ze net zo bonkig en knoestig zouden overkomen als in het echt. Hij wilde het gevoel overbrengen dat ze naar je kop gesmeten zouden kunnen worden.”

Boijmans is voor jaren gesloten omdat het verbouwd wordt, maar het depot ernaast is wel toegankelijk. Daar is de aanwinst maandag officieel als eigendom gepresenteerd.