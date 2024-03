Claude, Wende, Flemming en Son Mieux Ambassadeurs van de Vrijheid

De artiesten Claude, Flemming, Son Mieux en Wende vliegen op 5 mei als Ambassadeurs van de Vrijheid door Nederland om op te treden op verschillende bevrijdingsfestivals. Dat heeft de organisatie achter de festivals maandag bekendgemaakt.

Naast hun optredens zullen de ambassadeurs ook op andere manieren de vrijheid vieren. Zo gaat Son Mieux in gesprek met een gevluchte Russische artiest, werkt Flemming mee aan een podcast over zijn Surinaamse roots, verdiept Wende zich in de vrijheid van meningsuiting en maakt de van origine Congolese Claude een verhaal over vrijheid. “In dit land ben ik veilig en kan ik doen wat ik wil”, zegt hij in het persbericht. “Ik ben nog wel met mijn verleden bezig en sta daar bij stil, want het heeft me gevormd als persoon.”

Ook de veertien bevrijdingsfestivals hebben los van de muziek een eigen inhoudelijke programmering, met per provincie verschillende ontmoetingsprogramma’s. Zo zijn er Vrijheidsmaaltijden waar mensen samen kunnen eten en spreken over vrijheid en Vrijheidscolleges waarbij dieper op het thema vrijheid wordt ingegaan.