De vrouw die zondagavond na een steekincident dood in een woning werd aangetroffen, is een 75-jarige vrouw uit Eindhoven. De politie verdenkt haar 79-jarige echtgenoot ervan haar van het leven te hebben beroofd in het huis aan de Troyeshof.

De man meldde het steekincident rond 21.30 uur zelf telefonisch bij de politie. Agenten troffen de overleden vrouw en de man daarna in het huis aan. De man is aangehouden en zit vast.