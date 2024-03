Gemeenten zijn blij met proef kleiner stembiljet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) zijn blij dat in vijf gemeenten tijdens de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen wordt geëxperimenteerd met een kleiner stembiljet. Als de proef positief uitpakt, moet die snel naar meer gemeenten worden uitgebreid, vinden de belangenverenigingen.

De organisaties pleiten ervoor om het dan ook mogelijk te maken de stembiljetten elektronisch te tellen. “De combinatie van het kleine stembiljet mét het elektronisch kunnen tellen, verbetert en vergemakkelijkt de uitvoering van het tellen van de uitgebrachte stemmen pas echt”, zeggen de VNG en de NVVB. Eerder sprak ook de Kiesraad de hoop uit dat experimenten met kleinere stembiljetten zouden leiden tot mogelijkheden voor het elektronisch tellen van stembiljetten.

Met de Europese verkiezingen in juni kunnen kiesgerechtigden in Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo hun stem uitbrengen op een kleiner en handzamer stembiljet op A3-formaat. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) heeft de gemeenten aangewezen voor de proef. Op de bovenste helft van het nieuwe biljet staan de logo’s en namen van deelnemende partijen. Op de onderste helft staan niet langer de namen van kandidaten, maar kandidaatnummers. Een overzicht van de namen en nummers van de kandidaten hangt in het stemhokje.