Rotterdamse woning ontruimd na vondst zelfgeknutseld explosief

In een huis aan de Aarnoudstraat in Rotterdam is zaterdag een zelfgeknutseld explosief gevonden. De woning werd ontruimd en de EOD heeft het voorwerp ontmanteld. Dat heeft de politie maandag meegedeeld. Een 45-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Surveillerende agenten zagen in de wijk Wielewaal een auto met open kofferbak, waarin jerrycans met vloeistoffen stonden. In de buurt waren al enkele meldingen binnengekomen van brandstofdiefstal. Nadat ze de auto hadden doorzocht, namen de agenten een kijkje in de woning en daar vonden ze het explosief. Toen de EOD in actie was gekomen, zijn binnen ook nog illegaal vuurwerk, een kleine hoeveelheid cocaïne en pillen gevonden.