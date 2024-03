Staking busvervoer Twente van de baan na akkoord Arriva en bonden

De voor dinsdag aangekondigde staking in het busvervoer in de regio Twente gaat niet door. De vakbonden FNV en CNV hebben alsnog een akkoord bereikt met streekvervoerder Arriva over maatregelen om de werkdruk voor de buschauffeurs te verlagen. Het kort geding dat Arriva had aangespannen en dat maandagmiddag zou dienen, met als doel om een staking te voorkomen, is daardoor nu ook van de baan.

FNV kondigde eind vorige week aan dat Arriva-chauffeurs in Twente dinsdag 12 maart het werk zouden neerleggen. In elk geval tussen 09.00 en 12.00 uur, mogelijk zelfs de hele dag.

Arriva nam het openbaar vervoer in deze regio eind vorig jaar over van Keolis en vervoert hier dagelijks ruim 30.000 mensen via bussen in onder meer Almelo, Enschede en Hengelo, en de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

De start verliep echter stroef. Zo hadden de nieuwe elektrische bussen de nodige kuren, wat leidde tot uitval en vertragingen. Chauffeurs klaagden over de rij- en rusttijden en de werkdruk.

FNV en CNV stelden Arriva eerder een ultimatum dat afgelopen dinsdag afliep. Omdat het vervoersbedrijf de eisen toen niet had ingewilligd, besloot FNV donderdag een staking aan te kondigen. CNV deed dat nog niet.

Arriva maakte vrijdag bekend dat er een akkoord was bereikt met de ondernemingsraad over onder meer de pauzes en de “op- en afstaptijden” van de chauffeurs. De streekvervoerder besloot ook een kort geding aan te spannen, omdat een staking volgens Arriva gezien de situatie niet gerechtvaardigd is.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag kwam Arriva afgelopen weekeinde met een voorstel dat “na zorgvuldige analyse door de vakbonden acceptabel is bevonden”. De geplande acties zijn daarom opgeschort. De vakbondsleden stemmen dinsdag over het voorstel dat nu op tafel ligt.

“Dit is goed nieuws voor de chauffeurs en de reizigers”, zegt Van der Gaag. “Arriva heeft toegezegd dat ze iets gaan doen aan de torenhoge werkdruk waar chauffeurs mee kampen in Twente. Ze hebben nu amper tijd om te eten, naar het toilet te gaan of om even de benen te strekken. Arriva geeft aan dat de roosters van de chauffeurs worden aangepast. Daarmee lijkt een groot probleem opgelost.”