Vermeende overvallers waardetransport ontkennen betrokkenheid

Twee mannen die verdacht worden van een gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord in 2021, ontkennen iedere betrokkenheid. De 36-jarige Belg en 38-jarige Fransman ontkennen dat zij die dag in de hoofdstad waren, zeiden zij maandag in de rechtbank in Amsterdam. Eerder zijn al acht mannen veroordeeld voor de zeer gewelddadige overval, waarbij miljoenen euro’s buit zijn gemaakt.

De overval op 19 mei 2021 leidde tot een wildwest-achtervolging met de massaal uitgerukte politie. Daarbij werd op agenten geschoten. De achtervolging eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Vluchtauto’s werden daar in brand gestoken. Tijdens een achtervolging te voet door een weiland schoot de politie een 47-jarige verdachte, afkomstig uit Frankrijk, dood. Meerdere personen zijn ter plekke aangehouden.

De twee mannen die nu terechtstaan, wisten volgens het Openbaar Ministerie na de overval te ontkomen waarna ze een tijdje verbleven in een appartement in Rotterdam. Camerabeelden van vier verdachten werden getoond bij Opsporing Verzocht. Op een later moment zullen de andere twee vermeende overvallers nog voor de rechter moeten verschijnen.

De buit bedroeg 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan ruim 4 miljoen nog steeds spoorloos is.

De acht andere verdachten, met de Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit, zijn vorig jaar veroordeeld tot celstraffen tot vijftien jaar. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.