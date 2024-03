1100 kilo drugs gevonden in container met ananassen bij Rotterdam

Bij een fruitopslag in de regio Rotterdam is in een container met ananassen uit Costa Rica ruim 1100 kilo cocaïne gevonden. De drugs hadden een straatwaarde van 83 miljoen euro. Medewerkers van het fruitbedrijf ontdekten de pakketten en schakelden direct de autoriteiten in, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens justitie heeft het bedrijf “keurig volgens protocol” gehandeld en lijkt het niets met de cocaïne te maken te hebben.

Bij de drugs werd ook een GPS-tracker gevonden die criminelen gebruiken om de exacte locatie van een container te bepalen. De gevonden cocaïne is vernietigd en het HARC-team, een samenwerking van de douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, onderzoekt de zaak.