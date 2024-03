In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag bijna 200 mensen meer overnacht dan het toegestane maximum van 2000 mensen. Volgens de telling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sliepen er 2197 asielzoekers. Het is de vierde nacht op rij dat het maximumaantal is overschreden.