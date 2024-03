Bruins Slot: militaire operatie in Rafah krijgt politieke gevolgen

Een grootschalige militaire operatie van Israël in Rafah in het zuiden van de Gazastrook zal “politieke gevolgen” hebben, waarschuwt demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Dan zal er “echt” naar de Nederlandse positie richting Israël worden gekeken en wordt er volgens haar niets uitgesloten.

De minister wilde in een debat in de Tweede Kamer niet zeggen aan welke concrete stappen bij een Israëlisch offensief moet worden gedacht. In de Kamer was waardering voor de woorden van de bewindsvrouw. Het is goed dat het kabinet hieraan consequenties verbindt, reageerden Kamerleden van onder meer D66, Volt en GroenLinks-PvdA. Zij willen de druk op Israël vergroten.

In Rafah hebben meer dan 1,5 miljoen Palestijnen een veilig heenkomen gezocht voor Israëlische bombardementen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu herhaalde dinsdag dat zijn land een militaire campagne tegen Hamasstrijders in Rafah zal beginnen. Volgens Bruins Slot zal dat uitlopen op een humanitaire catastrofe.

Israël moet volgens de minister er alles aan doen om een hongersnood in Gaza te voorkomen. Ze wil dat er meer grensovergangen naar de kuststrook opengaan. Ze benadrukt dat het snelst hulp via de weg Gaza binnenkomt. Hulp brengen over zee, zoals nu wordt geprobeerd, kent volgens haar de nodige “uitdagingen”.