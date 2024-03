CBS: kwart van alle verdachten van misdrijven jonger dan 23 jaar

De politie heeft in 2023 ongeveer 150.000 verdachten van misdrijven geregistreerd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is iets minder dan in 2022, toen er 156.000 verdachten werden geregistreerd. Ruim 25 procent van alle verdachten in 2023 was jonger dan 23 jaar. De verdachten waren samen verantwoordelijk voor zeker 800.000 misdrijven in 2023.

Twee op de drie verdachten werd al eens eerder door de politie geregistreerd als verdachte. Met 178 verdachten per 10.000 inwoners van 18 tot 23 jaar worden jongvolwassenen naar verhouding het vaakst verdacht van een misdrijf. Ook minderjarigen worden relatief vaak verdacht, met 139 geregistreerde verdachten per 10.000 minderjarigen.

Behalve leeftijd lijken ook opleiding en inkomen een rol te spelen, meldt het CBS. Zo worden mensen met voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs als hoogst gevolgde opleiding zes à zeven keer vaker verdacht van een misdrijf dan gemiddeld. En personen die behoren tot een huishouden onder de lage inkomensgrens zijn meer dan drie keer zo vaak geregistreerd als verdachte.

Naar verhouding woonden de meeste verdachten in 2023 in het Limburgse Heerlen, namelijk 149 per 10.000 inwoners waar er landelijk 80 verdachten per 10.000 inwoners geteld werden. De gemeente Dinkelland in Twente kende met 25 per 10.000 inwoners het laagste aantal verdachten. Van de vier grootste gemeenten woonden in Rotterdam de meeste verdachten (143 per 10.000 inwoners).

Overigens is het aantal geregistreerde verdachten van geweldsmisdrijven en van vernieling of misdrijven tegen de openbare orde volgens het CBS sinds 2010 meer dan gehalveerd. Ook het aantal verdachten van verkeersmisdrijven is in die periode flink gedaald, met 21 procent.