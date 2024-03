Deel Limburgse politiek terughoudend met debat over gronddeal

Meerdere partijen in de Provinciale Staten van Limburg willen alleen onder voorwaarden een openbaar debat over een gronddeal rond het bedrijf Californië BV. Volgens een deel van de Staten kan zo’n debat alleen plaatsvinden als duidelijk is dat een onderzoek door het OM naar de deal niet wordt geschaad. Ook moeten eerst alle feiten openbaar zijn. De PVV wil juist zo snel mogelijk een debat.

De provincie Limburg is indirect aandeelhouder van Californië BV, een bedrijf voor grondexploitatie. Een voormalige directeur zou enkele jaren geleden grond van het bedrijf hebben gekocht met financiële voorkennis, waardoor hij er minder voor betaalde. De provincie drong aan op een onderzoek. Dat kwam er, maar op de uitkomsten rust geheimhouding. Het college zegt het rapport dus ook niet te hebben.

Partijen in de Limburgse Staten willen graag een debat over de deal. “We willen volgens mij allemaal weten wat er precies heeft gespeeld”, zegt fractievoorzitter Jorge Wolters Gregório van coalitiepartij SP. “Alleen de mate van geduldigheid verschilt.” De grootste oppositiepartij, de PVV, schreef samen met Lokaal-Limburg en JA21 dat het onderwerp zo snel mogelijk op de agenda moet komen. Maar andere partijen zijn terughoudender. In januari maakte de provincie bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar de deal. “We willen eerst inzicht in de vraag: hoe zit zo’n debat een onderzoek van het OM eventueel in de weg?”, aldus Aleida Berghorst, fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA.

Ook fractievoorzitter Thea Jetten van GroenLinks wil “niemand in de wielen rijden”. Net als oppositiegenoot D66 wil ze een debat, maar wel moeten eerst alle feiten op tafel liggen. Jetten gaat ervan uit dat het college het onderzoek niet kan delen. “Ik vertrouw ze op hun woord.” PVV, Lokaal-Limburg en JA21 spreken in hun brief juist over een “doofpot”. Vermoedens van belangenverstrengeling liggen extra gevoelig in Limburg, waar het college van Gedeputeerde Staten in 2021 aftrad naar aanleiding van een integriteitszaak. De Limburgse bestuurscultuur heeft sowieso een negatief imago, stelden onderzoekers nadien.

Volgens fractievoorzitter Mirjam Depondt-Olivers van het CDA is het gebruik van de term doofpot “suggestief”. Ook zij wil pas een debat als er “voldoende informatie” beschikbaar is. De VVD, net als het CDA deel van de coalitie, kan zich daar eveneens in vinden. De BBB, de grootste partij in Limburg en in de coalitie, reageert niet op vragen.