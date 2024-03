Natuurorganisaties ‘diep teleurgesteld’ in stem tegen natuurwet

Natuurorganisaties noemen het “onbegrijpelijk” dat Nederland toch tegen de Europese natuurherstelwet gaat stemmen. “Het besluit van het kabinet om tegen de verordening te stemmen, staat haaks op alle wetenschappelijke bewijzen”, reageren het Wereld Natuur Fonds (WWF), Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee en LandschappenNL. Volgens hen is de wet “hard nodig omdat zo’n 80 procent van de natuurgebieden in Europa in slechte staat is”.

De organisaties zeggen dat ze “diep teleurgesteld” zijn over de draai. Het demissionaire kabinet voert met de aangekondigde tegenstem een motie van BBB en NSC uit die vorige week werd aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) denkt overigens dat de wet het toch wel gaat halen, omdat er ook zonder Nederlandse instemming genoeg steun voor is onder de EU-landen. Die inschatting maken de natuurorganisaties ook.

In hun reactie wijzen de natuurclubs erop dat het Europese Milieuagentschap juist net in een rapport heeft gewaarschuwd dat Europa onvoldoende is voorbereid op klimaatgerelateerde risico’s, zoals droogte en overstromingen. “Nederland gaat nu op de rem staan, terwijl juist de oplossing zit in grootschalig natuurherstel. Deze Europese Natuurherstelwet is een belangrijke eerste stap, maar er is veel meer actie nodig”, vinden de organisaties.

De Europese natuurherstelwet kwam tot stand toen Frans Timmermans nog Eurocommissaris was.