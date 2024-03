NZa berispt zorgverzekeraars om ‘niet nakomen zorgplicht’

Grote zorgverzekeraars komen hun zorgplicht voor verzekerden niet goed na, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die verwacht dat de verzekeraars de komende maanden verbeteringen doorvoeren om bijvoorbeeld wachtlijsten in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen.

De grootste verzekeraars van het land zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Voor alle vier ziet de autoriteit na een uitgebreid onderzoek verbeterpunten. Ze moeten de “knelpunten in het aanbod” van zorg beter in beeld brengen en op basis daarvan actie ondernemen.

Twee van de verzekeraars schieten volgens de NZa dusdanig tekort, dat ze een formele maatregel opgelegd hebben gekregen. Wat die maatregel precies inhoudt en voor welke verzekeraars die geldt, heeft de autoriteit nog niet bekendgemaakt. De verzekeraars krijgen nu eerst zes maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Pas als ze dat onvoldoende doen, kan publicatie van de maatregel volgen.

“De toegang tot zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit is een ingewikkeld probleem waar alle partijen in het zorgstelsel verantwoordelijk voor zijn”, legt de NZa verder uit. Die verwacht van zorgverzekeraars dat zij “de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en hierop sturen”. Want verzekerden moeten “tijdige, bereikbare en passende zorg” krijgen.