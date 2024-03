OM ook in hoger beroep in Marengo-proces

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in het Marengo-proces, zo is dinsdag bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat Ridouan Taghi, Saïd R. en Mario R. in beroep gingen tegen hun levenslange celstraf.

Er was in totaal zes keer een levenslange gevangenisstraf geëist. Tegen Achraf B., Mohamed R. en Mao R. was ook een levenslange straf geëist, zij zijn veroordeeld tot respectievelijk 29 jaar en 2 maanden, 27 jaar en 15 jaar en 8 maanden. In het proces stonden in totaal zeventien verdachten terecht, zij zijn allemaal veroordeeld.