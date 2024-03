Uitbraak veteranenziekte 25 jaar geleden herdacht

In het Noord-Hollandse Bovenkarspel wordt dinsdag de uitbraak van de veteranenziekte in 1999 herdacht. Kort na een overdekte bloemenbeurs in het dorp werden meer dan tweehonderd mensen ernstig ziek door legionella. Minstens 32 van hen stierven. Het was een van de grootste uitbraken van de veteranenziekte in de geschiedenis.

De herdenking begint dinsdag om 15.00 uur. Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec legt een krans bij het legionella-monument aan de Spoorsingel in Bovenkarspel.

De uitbraak begon op de Westfriese Flora in Bovenkarspel in februari 1999. Daar stonden enkele bubbelbaden opgesteld. In het stilstaande water van een brandslang, die was gebruikt om de baden te vullen, had de legionella-bacterie zich ontwikkeld en die kon zich verspreiden via waternevel.

Mensen die legionella oplopen, krijgen eerst last van hoofdpijn, spierpijn, koorts en diarree. Ouderen en mensen met een verzwakte weerstand kunnen ook een ernstige longontsteking krijgen, die dodelijk kan zijn. De laatste jaren neemt het aantal meldingen van longontsteking door legionella in Nederland toe. In 2013 registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer driehonderd gevallen, in 2018 bijna zeshonderd en vorig jaar ruim negenhonderd.